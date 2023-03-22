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08:00, 22 марта 2023Интернет и СМИ

Малышева развеяла распространенный миф о фруктах

Врач Елена Малышева назвала заблуждением мнение, что сухофрукты полезнее фруктов

Фото: Alexandra Kikot / Unsplash

Врач-терапевт, доктор медицинских наук Елена Малышева и кардиолог Герман Гандельман в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале развеяли распространенный миф о фруктах. Специалисты назвали заблуждением мнение, что сухофрукты полезнее фруктов. Выпуск доступен на платформе Rutube.

«В России существует заблуждение, что сухофрукты полезнее фруктов», — заявила Малышева. Однако, по ее словам, в сушеных фруктах меньше пользы. «Высушивание — это всегда действие температуры, а витамин С при 60 градусах разрушается», — объяснила доктор. Помимо этого, медики отметили, что сухофрукты содержат много сахара и являются очень калорийными.

Врачи также рассказали, что фрукты и сухофрукты содержат антоцианы — вещества, которые предупреждают развитие рака, атеросклероза и сахарного диабета. «В сухофруктах этого вещества на 60 процентов меньше, чем в свежих фруктах», — сообщил Гандельман. Специалисты призвали россиян употреблять фрукты в свежем виде, так как они снижают смертность от сердечно-сосудистых заболеваний на 40 процентов, а также помогают сохранить когнитивные способности.

Ранее Малышева назвала чечевицу самым недооцененным россиянами продуктом. Как отметила доктор, чечевица впитывает все шлаки, не дает всасываться холестерину и помогает выводить все лишнее из организма.

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Олег Давыдов
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