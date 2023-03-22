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17:36, 22 марта 2023Россия

Шойгу наградил предотвративших нарушение границ беспилотником США летчиков

Глава Минобороны Шойгу наградил перехвативших американский беспилотник MQ-9 летчиков Су-27
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Вадим Савицкий / пресс-служба Минобороны / РФ / РИА Новости

Министр обороны России Сергей Шойгу наградил летчиков Су-27, которые предотвратили нарушение американским беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) MQ-9 границ проведения специальной военной операции (СВО). Об этом в среду, 22 марта, сообщили в пресс-службе ведомства, пишет ТАСС.

«Орденами Мужества награждены летчики самолетов Су-27, предотвратившие нарушение американским беспилотным летательным аппаратом MQ-9 границ района временного режима использования воздушного пространства, установленного в целях проведения специальной военной операции», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

14 марта в небе над Черным морем произошел инцидент с американским беспилотником. По данным Министерства обороны России, дрон летел в сторону российской границы с выключенными транспондерами. В ведомстве отметили, что он нарушил границы района временного режима использования воздушного пространства, установленного Москвой с начала специальной военной операции на территории Украины.

Поднятые на перехват российские истребители в контакт с беспилотником не вступали, оружие не применяли, заявили в Минобороны. БПЛА начал резко маневрировать, потерял управление и упал в воду, добавили в ведомстве.

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Никита Абрамов
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