Россиянин на грузовике снес часть военного мемориала, уехал и попал на видео

В Свердловской области водитель грузовика снес часть военного мемориала и уехал

В поселке Кедровка Свердловская область водитель грузовика снес одну из стен комплекса в честь победы в Великой Отечественной войне и уехал. Происшествие попало на видео, соответствующие кадры опубликовал региональный портал Е1.

На видеоролике видно, как россиянин не вписывается в поворот и врезается в стену военного мемориала. После этого он скрывается.

В официальной группе Кедровки во «ВКонтакте» пояснили, что все произошло 21 марта. «Предположительно, специализированной техникой осуществлен наезд на одну из стен. Информация направлена балансодержателю — муниципальному учреждению "Парк культуры и отдыха Березовского". Подано заявление в местный отдел полиции о розыске лица, допустившего повреждение части памятного для поселка монумента», — говорится в сообщении администрации поселка.

Местные чиновники также призвали откликнуться всех тех, кто стал очевидцем ДТП.

30 января сообщалось, что в Уфе пассажир вылетел из окна протаранившего стену автобуса. В том ДТП пострадали еще семь человек. Всем гражданам оказали помощь медики.

