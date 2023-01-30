Россиянин вылетел из окна протаранившего стену автобуса и попал на видео

Регистраторы столкнувшихся в Уфе автобусов сняли момент аварии на видео

Момент столкновения двух автобусов в Уфе попал на их видеорегистраторы. Обе записи опубликовал Telegram-канал Mash Batash.

На кадрах видно, как пассажир протаранившего стену автобуса пробивает своим телом окно, вылетает из салона и свешивается на улицу, зацепившись за что-то ногами. Между головой россиянина и кабиной другого транспортного средства остается около метра.

Кроме того, появилась запись с регистратора автобуса, врезавшегося в здание. Судя по видео, водитель переезжал перекресток на мигающий желтый сигнал светофора.

Авария произошла утром 30 января на пересечении улиц Цюрупы и Достоевского. По данным канала, в настоящий момент число пострадавших выросло до восьми человек, среди них есть ребенок.

Момент ДТП также запечатлели камеры уличного наблюдения. Судя по записи, два транспортных средства не пропустили друг друга на перекрестке, что привело к аварии. Рядом с ними также затормозил третий автобус, которому удалось уйти от столкновения.

Ранее 17 человек пострадали в результате аварии с автобусом и грузовиком на трассе Хабаровск — Владивосток в Приморском крае. После столкновения водитель общественного транспорта оказался заблокирован в салоне, и его пришлось извлекать спасателям.