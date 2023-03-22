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19:05, 22 марта 2023Из жизни

Пребывание принца Гарри в США оказалось под угрозой из-за книжных откровений

Page Six: американскую визу принца Гарри могут аннулировать из-за откровений о наркотиках

Фото: Toby Melville / Reuters

Откровения герцога Сассекского принца Гарри могут поставить под угрозу его пребывание в Америке. Об этом заявил бывший федеральный прокурор США Неама Рахмани в эксклюзивном интервью Page Six.

Юрист считает, что признания младшего сына Карла III в употреблении запрещенных веществ, которые он сделал в своих мемуарах Spare («Запасной»), могут оказаться поводом для высылки из страны. «Это значит, что принцу Гарри должны были отказать в визе или аннулировать ее, потому что он признался в употреблении кокаина, грибов и других наркотиков», — сказал Рахмани.

Другие юристы усомнились, что Гарри действительно грозят подобные проблемы. Адвокат Джеймс Леонард отметил, что герцог Сассекский не наркоман и у него не было столкновений с американскими правоохранительными органами из-за алкоголя или наркотиков. По его словам, миграционным службам США необходим повод для начала расследования и книжных откровений принца для этого мало.

Такое же мнение высказал адвокат по миграционным делам Сэм Адэр, однако Рахмани отметил, что в законе «нет указания на то, что человек должен быть обязательно осужден за наркотики» для лишения визы. Однако юрист признал, что в американском законодательстве есть лазейка, позволяющая наркоманам-иностранцам избежать депортации. Для этого человек должен доказать, что находится в стадии ремиссии.

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Принц Гарри с супругой, американской актрисой Меган Маркл, переехал в США в 2020 году, перед этим сложив полномочия старшего члена королевской семьи. 416-страничная книга воспоминаний, которую он написал в соавторстве с лауреатом Пулитцеровской премии Джоном Мерингером, получила название Spare («Запасной») и вышла 10 января 2023 года. В ней герцог Сассекский рассказал, что в юности регулярно употреблял наркотики, а также раскрыл детали отношений с Карлом III, принцем Уильямом и королевой-консортом Камиллой.

Ранее сообщалось, что принц Гарри столкнулся с перспективой лишиться наследства. Эксперт по королевской семье Даниэла Элсер заявила, что он может быть исключен из завещания своего отца из-за конфронтации с родными.

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Никита Савин
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