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19:42, 13 марта 2023Из жизни

Принц Гарри столкнулся с перспективой лишиться наследства

News.com: король Великобритании Карл III может исключить принца Гарри из завещания

Фото: Andrew Kelly / Reuters

Эксперт по королевской семье Даниэла Элсер считает, что герцог Сассекский принц Гарри может быть исключен из завещания своего отца, короля Великобритании Карла III, и полностью лишиться наследства. Об этом она написала в колонке для News.com.au.

По мнению Элсер, на то, что Гарри столкнулся с перспективой остаться без наследства, указывает ситуация с его дядей, принцем Эндрю. Последний не получил ничего по завещанию Елизаветы II, в то время как Карлу III досталось более 370 миллионов фунтов стерлингов (124,5 миллиарда рублей). Герцог Сассекский и его супруга Меган Маркл находятся в напряженных отношениях с родными, и это может стать одной из причин их исключения из завещания короля.

Кроме того, Элсер напомнила, что в конце 1990-х годов Елизавета II ввела 40-процентный налог для членов королевской семьи, однако с условием, что деньги, передаваемые от одного монарха другому напрямую, этим налогом облагаться не будут. «Очевидно, что это может иметь огромные последствия для Гарри, так как его брат Уильям, скорее всего, унаследует от отца все», — считает эксперт.

Она добавила, что сложившаяся вокруг наследства ситуация делает еще шире и без того огромную пропасть в отношениях между принцами Уильямом и Гарри.

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Отношения между герцогом Сассекским и королевской семьей обострились после того как 10 января 2023 года в продажу поступили его мемуары. 416-страничная книга, которую внук Елизаветы II написал в соавторстве с лауреатом Пулитцеровской премии Джоном Мерингером, получила название Spare («Запасной»). Перед выходом книги Гарри дал несколько разоблачительных интервью, в которых рассказал об отношениях с королевской семьей. В самой книге он также раскрыл многие детали отношений с Карлом III, принцем Уильямом и королевой-консортом Камиллой.

Ранее сообщалось, что четверо членов королевской семьи отказались участвовать в церемонии крещения Лилибет — младшей дочери герцога и герцогини Сассекских, которая состоялась в США 3 марта. Официальные приглашения были отправлены дедушке девочки, королю Карлу III, его жене Камилле, принцу Уильяму и его супруге Кейт Миддлтон, однако никто из них на крестины не приехал.

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Никита Савин
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