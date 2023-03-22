Раскрыты средние зарплаты сотрудников отелей

AZIMUT Hotels и hh.ru: управляющий отелем в России получает в среднем до 100 тысяч рублей

Зарплатные ожидания у соискателей в гостиничной отрасли и индустрии туризма выросли, при этом уровень предлагаемой россиянам зарплаты почти не изменился. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на совместное исследование сети AZIMUT Hotels в и платформы онлайн-рекрутинга hh.ru.

Согласно анализу данных с сентября 2022 года по февраль 2023-го, желаемый уровень заработной платы увеличился с 53,4 тысяч до 56,1 тысячи рублей, однако реальная зарплата сотрудников осталась в районе 48,7-48,9 тысячи рублей. Число вакансий на рынке уменьшилось с 35,3 тысячи до 32,9 тысячи, а количество подаваемых резюме к февралю снизилось незначительно — с 85,7 тысячи до 85,2 тысячи.

Специалисты раскрыли средние зарплаты в отрасли: управляющий отелем в Москве получает около 100 тысяч рублей, в Санкт-Петербурге чуть меньше — 90 тысяч рублей. В Екатеринбурге вознаграждение руководителя составило 75 тысяч рублей.

Сомелье в отелях и ресторанах столицы в среднем могут рассчитывать на ежемесячный оклад в 100 тысяч рублей. В Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Сочи средняя зарплата составляет примерно 55-60 тысяч рублей.

В феврале сообщалось, что средняя зарплата в сфере путешествий в России выросла за год на 17 процентов, до 50 тысяч рублей. Так, больше всего гидам платят во Владивостоке — около 76,5 тысячи рублей. В Волгограде и Вологде — по 65 тысяч рублей, в Самаре — 62,5 тысячи рублей.