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08:16, 22 марта 2023Бывший СССР

В ЛНР заявили об игнорировании Украиной мародерств ВСУ под Артемовском

Марочко заявил, что правоохранители Украины игнорируют мародерства ВСУ под Артемовском

Украинские правоохранители игнорируют жалобы населения на мародерства Вооруженных сил Украины (ВСУ) в населенных пунктах под Артемовском (украинское название — Бахмут). Об этом сообщил подполковник Народной милиции (НМ) Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко, передает ТАСС.

«Правоохранительные органы заявления о фактах бесчинства брать отказываются», — заявил он. Марочко уточнил, что украинские военные занимаются мародерством в нескольких населенных пунктах, которые расположены западнее города. По его словам, ВСУ расхищают имущество мирных жителей под предлогом нужд армии. Кроме того, военнослужащие забирают не только стройматериалы, но и ценные вещи, добавил он.

Ранее Марочко рассказал, что прибывающие в пригород на северо-западе Артемовска бойцы ВСУ занимают дома мирных жителей. Как он утверждает, прибытие военных зафиксировали в населенных пунктах Григоровка, Богдановка и Калиновка. Подполковник в отставке отметил, что они расселяются не только в пустующих зданиях, но и в тех домах, где еще проживают местные жители. Последних при этом оттуда не эвакуируют.

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Кристина Есикова
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