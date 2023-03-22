В ЛНР заявили об игнорировании Украиной мародерств ВСУ под Артемовском

Марочко заявил, что правоохранители Украины игнорируют мародерства ВСУ под Артемовском

Украинские правоохранители игнорируют жалобы населения на мародерства Вооруженных сил Украины (ВСУ) в населенных пунктах под Артемовском (украинское название — Бахмут). Об этом сообщил подполковник Народной милиции (НМ) Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко, передает ТАСС.

«Правоохранительные органы заявления о фактах бесчинства брать отказываются», — заявил он. Марочко уточнил, что украинские военные занимаются мародерством в нескольких населенных пунктах, которые расположены западнее города. По его словам, ВСУ расхищают имущество мирных жителей под предлогом нужд армии. Кроме того, военнослужащие забирают не только стройматериалы, но и ценные вещи, добавил он.

Ранее Марочко рассказал, что прибывающие в пригород на северо-западе Артемовска бойцы ВСУ занимают дома мирных жителей. Как он утверждает, прибытие военных зафиксировали в населенных пунктах Григоровка, Богдановка и Калиновка. Подполковник в отставке отметил, что они расселяются не только в пустующих зданиях, но и в тех домах, где еще проживают местные жители. Последних при этом оттуда не эвакуируют.