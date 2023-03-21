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08:51, 21 марта 2023Бывший СССР

Украинские военные разместились в домах мирных жителей под Артемовском

Андрей Марочко заявил о занятии бойцами ВСУ домов близ Артемовска без эвакуации жителей

Фото: Serhii Nuzhnenko / Reuters

Прибывающие в пригород на северо-западе Артемовска (украинское название — Бахмут) военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) занимают дома мирных жителей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко.

Он уточнил, что украинские военные прибывают в населенные пункты Григоровка, Богдановка и Калиновка. По его словам, там они расселяются не только в пустующих зданиях, но и в тех домах, где еще проживают местные жители. Последних при этом оттуда не эвакуируют.

Ранее основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин заявлял, что бойцы ЧВК взяли под контроль около 70 процентов Артемовска. Он также отметил, что в конце марта — начале апреля ожидается широкое наступление со стороны ВСУ.

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Алевтина Запольская
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