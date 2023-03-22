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18:33, 23 марта 2023Силовые структуры

Россиянин убил друга во время ссоры и попытался обмануть следователей

Житель Марий Эл убил друга и сказал на допросе, что спасал его во время приступа эпилепсии

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

В Марий Эл суд приговорил к семи годам лишения свободы 64-летнего жителя Йошкар-Олы, убившего друга во время ссоры. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным следствия, в период с 4 по 6 декабря прошлого года мужчины выпивали вместе. Во время посиделок собутыльники поссорились, после чего фигурант задушил товарища. Когда его задержали, он во время допроса сказал следователям, что пытался спасти приятеля во время приступа эпилепсии.

После проведения ряда экспертиз, в том числе судебно-медицинской, генетической, дактилоскопической и судебно-психиатрической, сотрудники СКР выяснили, что задержанный пытается их обмануть.

Ранее сообщалось, что житель Башкирии попытался оказать супруге медицинскую помощь и случайно задушил ее.

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Елизавета Новикова
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