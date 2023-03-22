Экс-начальника российской колонии осудили на 4 года за растрату 700 тысяч рублей

В Приангарье суд приговорил экс-начальника колонии к 4 годам за растрату 700 тысяч рублей

Ангарский городской суд приговорил экс-начальника исправительной колонии №15 Андрея Верещака к четырем годам колонии общего режима за растрату 700 тысяч рублей. Об этом в среду, 22 марта, «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Иркутской области.

Верещака приговорили по пункту «в» части 3 статьи 286 («Превышение должностных полномочий») УК РФ. Следствие и суд установили, что в январе 2017 года он из средств учреждения организовал оплату обследования лесного участка, который не принадлежал колонии. Суд удовлетворил иск о взыскании земельного участка и автомобиля Верещака в счет погашения ущерба. Россиянина также лишили права занимать определенные должности на два года.

17 марта сообщалось, что в Приморье полицейские задержали сбежавшего из колонии-поселения осужденного.

