В российском регионе поймали сбежавшего из колонии-поселения осужденного

В Приморье полицейские задержали сбежавшего из колонии-поселения осужденного

В поселке Шкотово Приморского края полицейские задержали сбежавшего из колонии-поселения осужденного. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД России.

На след беглеца 1981 года рождения вышли служебные собаки под руководством кинологов. Они обнаружили в поле личные вещи заключенного и вывели правоохранителей к месту его отхода. Пойманного мужчину доставили в отдел МВД по городу Артему. Против него возбуждено уголовное по статье 313 УК РФ («Побег из места лишения свободы»). Он заключен под стражу.

15 марта сообщалось, что в Прикамье из исправительной колонии №1 (ИК-1) в Соликамске сбежал 60-летний заключенный Станислав Полищук, осужденный на 10 лет за похищение и изнасилование женщины. До выхода на свободу мужчине оставалось два года. Отмечается, что он сбежал из хоздвора ИК-1 по пути на работу. Ранее Полищук уже совершал побег, находясь под присмотром врачей в психиатрической больнице.