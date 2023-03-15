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10:23, 15 марта 2023Силовые структуры

Из российской колонии сбежал неоднократно судимый насильник

В Прикамье из колонии сбежал 60-летний заключенный, судимый за изнасилования и похищения

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Прикамье из исправительной колонии №1 (ИК-1) в Соликамске сбежал 60-летний заключенный Станислав Полищук. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

До выхода на свободу мужчине оставалось два года. Отмечается, что он сбежал из хоздвора ИК-1 по пути на работу. Ранее Полищук уже совершал побег, находясь под присмотром врачей в психиатрической больнице.

Мужчина провел за решеткой годы за мошенничество, изнасилования и похищения людей. Последнее преступление он совершил в 2012 году в Перми — тогда он похитил женщину и надругался над ней. Позже по решению суда его осудили на 10 лет.

Ранее сообщалось, что в Приморье объявили план «Перехват» из-за побега осужденного из колонии-поселения в Артеме.

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Елизавета Новикова
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