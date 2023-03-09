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12:59, 9 марта 2023Силовые структуры

Российский осужденный сбежал из колонии-поселения в Приморье

В Приморье объявили план «Перехват» из-за побега осужденного из колонии-поселения в Артеме

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

В Приморье ввели план «Перехват» из-за побега заключенного Владимира Ивченко из колонии-поселения при ИК-20. Об этом сообщает информационное агентство PrimaMedia.

В Артеме сотрудники ДПС останавливают и досматривают машины. Ориентировки с приметами осужденного направлены наружным нарядам полиции.

Известно, что Ивченко был осужден за разбой и убийство, однако уже отбыл большую часть срока, поэтому его перевели в колонию-поселение. Он должен был освободиться в 2027 году.

В ГУФСИН также описали приметы беглеца. Его рост — 170 сантиметров, у него есть татуировки в виде готических узоров на предплечьях, а на правой стороне шеи — татуировка в виде шестиугольной звезды. Он был одет в черную замшевую куртку, вязаную шапку и штаны.

В колониях-поселениях осужденные содержатся без охраны под надзором администрации колонии-поселения. В часы от подъема до отбоя пользуются правом свободного передвижения в пределах колонии-поселения. Также с разрешения администрации они могут передвигаться вне колонии-поселения, если это нужно для работы или учебы. Кроме того, они могут носить гражданскую одежду и иметь при себе деньги.

Ранее сообщалось, что в Пермском крае из колонии-поселения сбежали двое осужденных за убийство и грабеж.

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Елизавета Новикова
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