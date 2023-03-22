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09:45, 22 марта 2023Россия

В центре Москвы мужчина избил пенсионерку за отказ впустить в подъезд

В центре Москвы на улице Макаренко пьяный мужчина избил 84-летнюю пенсионерку

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

В доме на улице Макаренко пьяный мужчина избил пенсионерку за отказ впустить его в подъезд. О происшествии в центре Москвы сообщили в столичном главке МВД, передает ТАСС.

По данным министерства, мужчина хотел проникнуть в подъезд дома в столице. Когда пожилая женщина отказалась его пускать, тот нанес ей несколько ударов и скрылся.

Пострадавшую доставили в больницу в тяжелом состоянии, нападавшего задержали. После случившегося следователи возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство.

Ранее в Красноярске мужчина избил школьника и пенсионерку в торговом центре на проспекте 60 лет образования СССР. Конфликт начался, так как 15-летний подросток хотел купить электронную сигарету. Увидев это, мужчина начал бить школьника. За него попыталась заступиться 72-летняя женщина — она сделала россиянину замечание и была избита.

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Анастасия Шейкина
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