Россиянин избил школьника и пенсионерку в торговом центре

В Красноярске мужчина избил покупавшего сигареты школьника и пенсионерку

В Красноярске мужчина избил школьника и пенсионерку в торговом центре на проспекте 60 лет образования СССР. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Мужчина напал на россиян в воскресенье, 15 января. Конфликт начался, так как 15-летний подросток хотел купить электронную сигарету. Увидев это, мужчина начал бить школьника. За него попыталась заступиться 72-летняя женщина — она сделала россиянину замечание.

В ответ на это мужчина ударил пенсионерку в лицо, из-за чего та упала на пол. Впоследствии он начал громить витрины магазина и угрожал осколками стекла другим посетителям магазина.

Приехавшим на место происшествия сотрудникам правоохранительных органов не сразу удалось задержать злоумышленника. Мужчина ранее был судим по статьям о хищении денежных средств, грабеже, краже, угоне транспортных средств и причинении тяжкого вреда здоровью. Следователи возбудили уголовное дело.

Ранее в Уфе мужчина жестоко избил школьника рекламным щитом и сбежал. По неизвестной причине россиянина разозлили столпившиеся в районе автобусной остановки дети, из-за чего он напал на одного из подростков.

