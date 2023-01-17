Россиянин сломал школьнику челюсть рекламным щитом и сбежал

В Уфе мужчина избил школьника рекламным щитом и сбежал

Житель Уфы жестоко избил школьника рекламным щитом и сбежал. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

По информации авторов поста, по неизвестной причине россиянина разозлили столпившиеся в районе автобусной остановки дети. Мужчина нашел на улице рекламный баннер, вернулся к школьникам и напал на одного из мальчиков со спины. В результате ребенок получил переломы челюстных костей, носа и глазниц.

Как пишет канал, после этого нападавший забежал в пивной магазин, где провел некоторое время, а затем скрылся на машине в неизвестном направлении. Сейчас его разыскивает полиция.

Ранее в подъезде жилого дома Прикубанском округе Краснодарского края подростка жестоко избил его сосед. Мужчина хотел проучить школьника якобы за то, что тот в компании друзей бил в его входную дверь ногой. Происшествие попало на камеру видеонаблюдения. По словам матери пострадавшего, медики диагностировали у мальчика сотрясение мозга, ссадины на лице, шее и ногах.