Россиянин жестоко избил подростка из-за стука в дверь и попал на видео

В Краснодарском крае мужчина напал на подростка в подъезде и избил из-за стука в дверь

В Прикубанском округе Краснодарского края мужчина напал на подростка в подъезде и жестоко избил из-за стука в дверь. Потасовка попала на видео, кадры опубликованы в Telegram-канале Kub Mash.

На кадрах видно, как россиянин заходит за подростком в подъезд. Вместе они доходят до лифта, после этого мужчина набрасывается на юношу с кулаками. Подросток пытается дать отпор и оказывается на полу, краснодарец пытается его задушить.

Позже мать подростка рассказала, что нападавшим оказался сосед. Он хотел проучить юношу якобы за то, что тот в компании друзей бил в его входную дверь ногой. Однако женщина в эту историю не поверила и подчеркнула, что ее ребенок ходит только в школу и секции, а после происшествия боится выходить из квартиры.

По словам жительницы Краснодарского края, у подростка медики диагностировали сотрясение мозга, ссадины на лице, шее и ногах.

Ранее сообщалось, что пьяный житель Тюмени принял аниме-фестиваль за гей-парад и избил подростков-косплееров.

Мужчину задержали. В полиции на него составили протокол об административном правонарушении по статье 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»).