Пьяный россиянин избил подростков на аниме-фестивале и попал на видео

Пьяный житель Тюмени принял аниме-фестиваль за гей-парад и избил подростков-косплееров

Пьяный житель Тюмени принял аниме-фестиваль за гей-парад и избил подростков-косплееров. Видео с места опубликовали в группе «ЧП Тюмень» во «ВКонтакте».

На появившихся в соцсетях кадрах видно, как россиянин кричит и наносит удары подростку. В конфликт между ними вмешиваются друзья мальчика в ярких костюмах. Им удается скрутить неадекватного мужчину до приезда полиции.

Позже выяснилось, что житель Тюмени принял слет косплееров за гей-парад. Охранники мероприятия передали нападавшего правоохранителям. В отношении задержанного был составлен протокол об административном правонарушении по статье 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»). Ему грозит до 15 суток ареста.

Многие горожане в соцсетях осудили действия мужчины. По их мнению, мероприятие косплееров безобидно. Подростки просто «мелками на асфальте рисуют, в руках покемончики», отметила одна из пользовательниц.

Ранее в Нижегородской области семеро мужчин напали с битами на подростков и жестоко избили их. В результате избиения пострадали три человека в возрасте от 14 до 16 лет. Нижегородские правоохранители организовали проверку по данному факту.