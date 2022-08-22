Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Пьяный россиянин избил подростков на аниме-фестивале и попал на видео

Пьяный житель Тюмени принял аниме-фестиваль за гей-парад и избил подростков-косплееров

Пьяный житель Тюмени принял аниме-фестиваль за гей-парад и избил подростков-косплееров. Видео с места опубликовали в группе «ЧП Тюмень» во «ВКонтакте».

На появившихся в соцсетях кадрах видно, как россиянин кричит и наносит удары подростку. В конфликт между ними вмешиваются друзья мальчика в ярких костюмах. Им удается скрутить неадекватного мужчину до приезда полиции.

Позже выяснилось, что житель Тюмени принял слет косплееров за гей-парад. Охранники мероприятия передали нападавшего правоохранителям. В отношении задержанного был составлен протокол об административном правонарушении по статье 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»). Ему грозит до 15 суток ареста.

Многие горожане в соцсетях осудили действия мужчины. По их мнению, мероприятие косплееров безобидно. Подростки просто «мелками на асфальте рисуют, в руках покемончики», отметила одна из пользовательниц.

Ранее в Нижегородской области семеро мужчин напали с битами на подростков и жестоко избили их. В результате избиения пострадали три человека в возрасте от 14 до 16 лет. Нижегородские правоохранители организовали проверку по данному факту.

Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
В Крыму ответили Зеленскому на слова о «последней черте» конфликта на Украине
Москвичи бросились брать ипотеку на один тип жилья
Магазины Crocs вновь открылись в Москве
На Украине заметили колонну американской военной техники
Жителю Литвы ограничили свободу из-за оскорбления русских
Губерниев высмеял Бузову из-за ошибки в соцсети
В Росиии выявили 33 061 случай коронавируса
В российском регионе ребенка насмерть придавило колесом от грузовика
Стала известна рекордная цена на рекламу сериала «Дом дракона»
Пьяный россиянин избил подростков на аниме-фестивале и попал на видео
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.