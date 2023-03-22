Правительство Японии выделит миллиарды долларов для борьбы с ростом цен

NHK: правительство Японии выделит 15,2 млрд долларов для борьбы с ростом цен

Правительство Японии выделит более 2 триллионов иен (15,2 миллиарда долларов) на меры по борьбе с ростом цен. Об этом сообщил телеканал NHK.

По информации телеканала, правительство открыло заседание «общего штаба по проблемам цен, зарплат и быта» и приняло решение о дополнительных мерах поддержки экономики.

«Рост цен в мире по-прежнему сложно предсказать. Мы и дальше будем мобильно реагировать на ежедневно меняющиеся цены и экономическую ситуацию», — заявил генсек правительства Японии Хирокадзу Мацуно.

Отмечается, что семьям с низким доходом выделят единоразовое пособие в размере 30 тысяч иен (227 долларов), а семьям с детьми — по 50 тысяч иен (около 380 долларов) на каждого ребенка. Кроме того, с мая государство частично компенсирует рост цен на электроэнергию и СПГ, а также будет оказана помощь предприятиям, использующим большие объемы электроэнергии.

Ранее сообщалось, что власти Японии безвозмездно выделят Украине 470 миллионов долларов на энергетические и другие гуманитарные нужды, а также 30 миллионов долларов на нелетальное снаряжение.