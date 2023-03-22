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05:14, 22 марта 2023Мир

Япония безвозмездно выделит Киеву 470 миллионов долларов

Премьер Кисида: Япония безвозмездно выделит Киеву $470 миллионов на энергетические нужды

Фото: Yoshikazu Tsuno / Pool / Getty Images

Власти Японии безвозмездно выделят Украине 470 миллионов долларов на энергетические и другие гуманитарные нужды, а также 30 миллионов долларов на нелетальное снаряжение. Об этом сообщил японский премьер-министр Фумио Кисида по итогам своего визита в Киев, передает ТАСС.

«Япония, как может, будет оказывать поддержку без интервалов», — сказал политик. Кроме того, Токио выделит Киеву через фонд НАТО 30 миллионов долларов на нелетальное снаряжение.

21 марта Кисида прибыл в Киев, где у него запланирована встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским. Отмечается, что для японского премьера данный визит на Украину стал первым с начала спецоперации. Кроме того, Кисида стал последним из лидеров G7, кто совершил такую поездку.

В феврале сообщалось, что Япония направит Украине помощь в размере 5,5 миллиарда долларов. Тогда Кисида заверил, что Токио вместе с международным сообществом продолжит оказывать всестороннюю поддержку Киеву.

Марина Совина
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