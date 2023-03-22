Опубликована актуальная карта боевых действий в зоне спецоперации

Минобороны России опубликовало карту боевых действий в зоне СВО по состоянию на 22 марта

Минобороны России обнародовало актуальную карту боевых действий в зоне специальной военной операции (СВО). Видеозапись опубликовал официальный канал военного ведомства в Telegram.

Карта боевых действий отражает основные сведения об изменениях в зоне СВО по состоянию на 22 марта. На ней отражены главные события минувших суток на всех участках линии боевого соприкосновения, а также удары артиллерии и авиации по местам дислокации живой силы и военной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Помимо этого, на карте представлены данные о потерях украинских войск за прошедшие сутки. Так, ВСУ потеряли убитыми более 300 человек на Донецком направлении.

Всего за период проведения спецоперации украинские войска потеряли 403 самолета, 224 вертолета, 8370 единиц бронетехники и 5580 орудий полевой артиллерии, минонетов и боевых машин РСЗО.