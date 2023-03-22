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07:31, 23 марта 2023Путешествия

Россиянин поехал на Кавказ и рассказал про скандалы в отеле из-за света и тепла

Россиянин Антон Гайдук побывал на горнолыжном курорте Домбая и возмутился сервисом в отеле

Фото: SANDRA REI / Unsplash

Россиянин поехал кататься на лыжах в Домбай и рассказал про скандалы в отеле из-за отсутствия света и тепла в номерах. О своих впечатлениях от сервиса на курорте Кавказа Антон Гайдук написал в статье для «Тинькофф-Журнала».

По словам автора, он успел побывать с друзьями на трех российских горнолыжных курортах — Эльбрус, Архыз и Красная Поляна — перед тем, как посетить Домбай. Мужчина оказался доволен отдыхом, заметив, что вид со склонов открывается красивый, а катание по трассам оказалось «сплошным удовольствием». Тем не менее отпуск был испорчен из-за отеля «Версаль», в котором Гайдук остановился со своей компанией.

По словам россиянина, двухкомнатный номер с шестью кроватями обошелся в 20 тысяч рублей на три дня. При этом в номере было прохладно, а на второй день отопление и вовсе отключили, после чего пропал и свет, возмутился он. Некоторые из постояльцев спустились на ресепшен и начали ругаться с администрацией.

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«После слов гостей, что нужно принимать какие-то более действенные меры, последовал грубый ответ администрации: "Это не наша проблема. Не нравится — уезжайте"», — рассказал турист.

Кроме того, вспоминает автор, по прибытии выяснилось, что отель не предоставляет завтраки в день выселения гостей. На возмущения постояльцев сотрудники ресторана при гостинице ответили, что «на Кавказе так бывает». «Надеюсь, что руководство отеля не имело в виду весь Кавказ, ведь в других южных регионах у нас такой проблемы не возникало», — заключил россиянин.

Ранее сообщалось, что россияне в 2022 году стали больше тратить на горнолыжный отдых. В среднем соотечественники тратили на туры без учета проезда 39,8 тысячи рублей.

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Зарина Дзагоева
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