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17:17, 22 марта 2023Бывший СССР

На Украине начали рассматривать возможность сноса памятника Щорсу в Киеве

Глава Минкульта Украины Ткаченко: в Киеве рассматривают возможность сноса памятника Щорсу

Фото: РИА Новости

Власти Украины начали рассматривать возможность сноса памятника командиру времен Гражданской войны в России Николаю Щорсу. Об этом заявил министр культуры страны Александр Ткаченко, его слова приводит РИА Новости.

По его словам, один из возможных вариантов сноса — демонтаж фигуры всадника, но оставление коня, на котором он сидит.

«Это тоже вариант, потому что лошадь всеми искусствоведами признается как выдающаяся художественная лошадь», — сказал Ткаченко.

Ранее Верховная Рада Украины поддержала закон, запрещающий присваивать географическим объектам названия, связанные с Россией и СССР. Украинский депутат Алексей Гончаренко также заметил, что это относится и к наименованиям, которые связаны с российскими городами, достопримечательностями, историческими и культурными местами, а также датами, событиями и деятелями.

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Алевтина Запольская
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