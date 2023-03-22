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00:10, 23 марта 2023Мир

Белый дом высказался о попытках изолировать Россию

Представитель Белого дома Кирби: США против шагов, мешающих изолировать Москву
Джон Кирби

Джон Кирби. Фото: Globallookpress.com

США против шагов, мешающих изолировать Москву, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби. Об этом пишет ТАСС.

Он высказался о росте экономического сотрудничества России и Китая, который может помешать попыткам изолировать Москву. Журналисты попросили представителя администрации президента США Джо Байдена прокомментировать подписание Москвой и Пекином целого ряда документов, которые касаются наращивания взаимодействия в сфере экономики.

По словам Кирби, американская сторона «не поддерживает никакие шаги по укреплению или оздоровлению» экономики России. Вашингтон против действий других стран, которые могут облегчить проведение специальной военной операции (СВО) на Украине, указал он.

Ранее министерство иностранных дел Китая заявило, что Пекин готов сотрудничать с Москвой для развития двусторонних отношений.

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Марина Совина
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