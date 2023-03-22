В грузинском парламенте подрались депутаты

Депутаты грузинского парламента устроили потасовку при рассмотрении «кодекса обороны»

На пленарном заседании в парламенте Грузии депутаты начали оскорблять друг в друга и устроили потасовку. Об этом сообщает «Sputnik Грузия».

Отмечается, что стычка началась во время обсуждения «кодекса обороны», предусматривающего обязательный военный призыв для студентов, между оппозиционным депутатом, членом парламентской «Группы реформ» Тариелом Накаидзе и депутатом от общественного движения «Сила народа» Созаром Субари.

Впоследствии в дискуссию вступили другие парламентарии, а ситуация обострилась. В частности, депутат от правящей партии «Грузинская мечта» Виктор Джапаридзе ударил Накаидзе установленным на столе микрофоном в спину, а его коллега Леван Мгалоблишвили бросил в Накаидзе микрофон.

В ситуацию вмешалась служба приставов, однако разрядить ее не удавалось еще несколько минут. После этого заседание парламента продолжилось.

В начале марта грузинские депутаты устроили драку в ходе рассмотрения законопроекта об иностранных агентах. Во время его обсуждения перед зданием парламента также проходила протестная акция против принятия документа.