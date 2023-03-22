Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:45, 22 марта 2023Бывший СССР

В грузинском парламенте подрались депутаты

Депутаты грузинского парламента устроили потасовку при рассмотрении «кодекса обороны»

Фото: David Mdzinarishvili / Reuters

На пленарном заседании в парламенте Грузии депутаты начали оскорблять друг в друга и устроили потасовку. Об этом сообщает «Sputnik Грузия».

Отмечается, что стычка началась во время обсуждения «кодекса обороны», предусматривающего обязательный военный призыв для студентов, между оппозиционным депутатом, членом парламентской «Группы реформ» Тариелом Накаидзе и депутатом от общественного движения «Сила народа» Созаром Субари.

Впоследствии в дискуссию вступили другие парламентарии, а ситуация обострилась. В частности, депутат от правящей партии «Грузинская мечта» Виктор Джапаридзе ударил Накаидзе установленным на столе микрофоном в спину, а его коллега Леван Мгалоблишвили бросил в Накаидзе микрофон.

В ситуацию вмешалась служба приставов, однако разрядить ее не удавалось еще несколько минут. После этого заседание парламента продолжилось.

В начале марта грузинские депутаты устроили драку в ходе рассмотрения законопроекта об иностранных агентах. Во время его обсуждения перед зданием парламента также проходила протестная акция против принятия документа.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Георгий Нестеров
Обсудить
Последние новости
Российская армия поразила ангары с вооружением ВСУ на аэродроме Школьный
Тайник с гранатами обнаружили на территории шахты в ЛНР
Россиянкам назвали три причины отказаться от маникюра в домашних условиях
Утонувший в грязной луже автомобиль в Москве попал на видео
В грузинском парламенте подрались депутаты
Названы простые правила для предотвращения деменции
На российском заводе начали собирать китайские грузовики
Шойгу рассказал об усилении войск истребителями Су-57
Эд Ширан рассказал о намерении выпустить посмертный альбом
Объяснено нежелание Китая создавать альянс с Россией
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.