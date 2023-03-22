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08:37, 22 марта 2023Бывший СССР

В ЛНР рассказали об оставлении тел бойцов ВСУ на купянском направлении

Марочко рассказал, что бойцы ВСУ оставляют тела сослуживцев на купянском направлении

Фото: Reuters

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) не забирают тела сослуживцев на купянском направлении в течение двух суток. Об этом рассказал подполковник Народной милиции (НМ) Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко, цитирует РИА Новости.

Он отметил, что в районе позиций ВСУ, между населенными пунктами Новоселовское и Стельмаховка, обнаружены тела ликвидированных украинских военнослужащих. По словам Марочко, армия Украины понесла потери во время очередной неудачной попытки контратаковать на указанном участке фронта еще двое суток назад. При этом тела военных ВСУ до сих пор никто не забрал, добавил он.

Кроме того, подполковник в отставке подчеркнул, что украинские военнослужащие оставили на поле боя раненных сослуживцев. Некоторые бойцы ВСУ были живы, но так как им не оказали помощь, они скончались спустя какое-то время, уточнил Марочко.

Ранее советник врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин заявил, что военные украинской армии с осени перестали активно забирать своих погибших солдат с линии соприкосновения. Как он утверждает, число оставленных мертвых военнослужащих ВСУ насчитывает тысячи.

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Кристина Есикова
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