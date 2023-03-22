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16:25, 22 марта 2023Бывший СССР

Появилось видео уничтожения украинского танка после попадания «Ланцета»

Военкор Юрий Котенок показал кадры уничтожения украинского танка после попадания «Ланцета»

Видео уничтожения танка Вооруженных сил Украины (ВСУ) барражирующим боеприпасом «Ланцет» опубликовал военный корреспондент Юрий Котенок в Telegram.

На кадрах видно, как танк пытался спрятаться в лесополосе на Запорожском направлении фронта. «Ланцет» попадает в верхнюю часть танка, он начинает гореть, а спустя некоторое время взрывается.

Ранее в сети появилось видео с уничтожением боевых машин пехоты M2 Bradley и М113 ВСУ. По словам командира мотострелковой роты, большая часть сил и средств украинской армии была уничтожена.

Ткачев Егор
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