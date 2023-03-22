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13:30, 22 марта 2023Среда обитания

Исполнительница роли самой сильной женщины купила новый дом

Исполнительница роли Капитана Марвел Бри Ларсон купила новый дом в Лос-Анджелесе

Фото: AMPAS / Globallookpress.com

Исполнительница роли самой сильной женщины — Капитан Марвел — актриса Бри Ларсон купила новый дом в элитном районе Лос-Фелис в Лос-Анджелесе. За недвижимость она заплатила более пяти миллионов долларов, сообщает Dirt.

Жилье актрисы находится в одном из старейших закрытых поселков. Ларсон отдала за объект семь миллионов долларов. Последний раз дом продали в 2022 году за 3,8 миллиона долларов группе местных инвесторов в недвижимость.

Новое владение знаменитости занимает более 370 квадратных метров. Внутри есть четыре спальни, столько же ванных комнат, гостиная с камином, кухня, столовая и рабочий кабинет. На участке оборудован бассейн.

Ранее дом в Лос-Фелисе приобрел известный американский комик Фред Армисен. Он заплатил за объект 4,3 миллиона долларов. В нем четыре спальни, три ванные комнаты и отдельная уборная. Их дополняют гостиная, столовая, кухня, подвал и домашний кинотеатр с выходом в двухместный гараж.

Нина Ташевская
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