Известный комик купил дом с кинотеатром

Звезда SNL Фред Армисен купил дом в Лос-Анджелесе за 4,3 миллиона долларов

Известный американский комик Фред Армисен купил дом в Лос-Анджелесе. Звезда шоу Saturday Night Live заплатила за жилье в районе Лос Фелис 4,3 миллиона долларов, сообщает Dirt.

Площадь трехэтажного дома составляет около 400 квадратных метров. В нем четыре спальни, три ванные комнаты и отдельная уборная. Их дополняют гостиная, столовая, кухня, подвал и домашний кинотеатр с выходом в двухместный гараж. Интерьер отличается высокими потолками, множеством деревянных элементов, большими лестницами и каменными каминами.

Дом был построен в 1920-х. В 2007 году недвижимость приобрела звезда сериала «Анатомия страсти» Т. Р. Найт. Актер продал объект в 2011 году продюсеру Лорену Лекстону, у которого дом купил Армисен.

Ранее в декабре новое жилье в Лос-Анджелесе купила актриса Шарлиз Терон. Она стала владелицей дома в районе Студио-Сити, заплатив за него 2,64 миллиона долларов — на 350 тысяч долларов больше изначальной стоимости. Площадь дома составляет около 186 квадратных метров, внутри него три спальни и две ванные комнаты.