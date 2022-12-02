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18:52, 2 декабря 2022Среда обитания

Шарлиз Терон купила дом в США по завышенной цене

Шарлиз Терон купила дом в Лос-Анджелесе за 2,64 миллиона долларов
Шарлиз Терон

Шарлиз Терон. Фото: Aude Guerrucci / Reuters

Американская актриса Шарлиз Терон купила дом в США по завышенной цене. Она заплатила за объект 2,64 миллиона долларов — на 350 тысяч долларов больше изначальной стоимости, сообщает Dirt.

Объект располагается в Лос-Анджелесе, районе Студио-Сити. Дом был построен в 1940-х годах и недавно вошел в программу масштабной реновации. В ходе работ помещения подверглись перепланировке, а окна и двери были заменены. Процессом руководил известный дизайнер и строитель Роб Диаз.

Площадь дома составляет почти 186 квадратных метров. Внутри него три спальни, две ванные и отдельная уборная. Их дополняют гостиная с выходом на задний двор и кухня. В интерьере преобладают светлые тона, он также отличается большими окнами и значительным количеством деревянных элементов. Помимо основного здания на участке в 5,2 гектара есть двухместный гараж.

В октябре Терон решила продать свой дом в Лос-Анджелесе за два миллиона долларов. Речь идет об объекте в районе Беверли-Гроув, который актриса приобрела весной 2000 года за 2,5 миллиона долларов. Площадь жилья составляет около 140 квадратных метров, внутри есть две спальни и столько же ванных.

Александра Качан
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