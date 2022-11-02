Актриса Шарлиз Терон выставила на продажу дом в Лос-Анджелесе за $2 млн

Американская актриса Шарлиз Терон решила избавиться от дома в США. Она выставила на продажу недвижимость в Лос-Анджелесе за два миллиона долларов (около 123 миллионов рублей), сообщает Dirt.

Объект 1920-х годов постройки располагается в жилом районе Беверли-Гроув. Терон приобрела его весной 2000 года, заплатив предыдущему владельцу 2,5 миллиона долларов.

Площадь одноэтажного дома составляет почти 140 квадратных метров. Внутри него две спальни и столько же ванных, светлая гостиная с камином, столовая и кухня. Интерьер отличается арочными проемами, полами из светлого дерева, белыми стенами и потолками. Помимо основного дома, на участке располагаются бассейн и гараж на две машины.

Летом 2021 года Шарлиз Терон и ее бывший гражданский муж Стюарт Таунсенд продали особняк в Малибу. Новым владельцем недвижимости стал сценарист и режиссер Райан Мерфи, заплативший за объект 6,5 миллиона долларов — на миллион меньше изначальной стоимости. Площадь дома составляет 195 квадратных метров, внутри него три спальни и три ванные.