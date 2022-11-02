Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
09:22, 2 ноября 2022Среда обитания

Шарлиз Терон решила избавиться от дома в США

Актриса Шарлиз Терон выставила на продажу дом в Лос-Анджелесе за $2 млн

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Американская актриса Шарлиз Терон решила избавиться от дома в США. Она выставила на продажу недвижимость в Лос-Анджелесе за два миллиона долларов (около 123 миллионов рублей), сообщает Dirt.

Объект 1920-х годов постройки располагается в жилом районе Беверли-Гроув. Терон приобрела его весной 2000 года, заплатив предыдущему владельцу 2,5 миллиона долларов.

Площадь одноэтажного дома составляет почти 140 квадратных метров. Внутри него две спальни и столько же ванных, светлая гостиная с камином, столовая и кухня. Интерьер отличается арочными проемами, полами из светлого дерева, белыми стенами и потолками. Помимо основного дома, на участке располагаются бассейн и гараж на две машины.

Летом 2021 года Шарлиз Терон и ее бывший гражданский муж Стюарт Таунсенд продали особняк в Малибу. Новым владельцем недвижимости стал сценарист и режиссер Райан Мерфи, заплативший за объект 6,5 миллиона долларов — на миллион меньше изначальной стоимости. Площадь дома составляет 195 квадратных метров, внутри него три спальни и три ванные.

Александра Качан
Обсудить
Последние новости
Турция сообщила о позиции Киева по зерновой сделке
Стало известно о надвигающемся дефиците мест в бюджетных отелях Петербурга
Болгария нашла способ снизить цены на газ для населения в два раза
Пассажиры самолета приняли роды у женщины на высоте 10 тысяч метров
Учительнице из США дали 20 лет тюрьмы за тренировку женского батальона ИГ
Филипп Киркоров раскритиковал Наргиз Закирову и назвал ее «уродиной»
Россиянку осудили за ложное обвинение полицейских в изнасиловании
Стоматолог назвал не связанные с едой причины пожелтения зубов
18-летняя дочь Хайди Клум ответила на критику ее съемки с матерью в нижнем белье
Дети мигрантов избили российского подростка во дворе школы и попали на видео
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.