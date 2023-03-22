В ДНР сообщили о замеченных на артемовском направлении танках Leopard

Советник главы ДНР Гагин заявил, что на артемовском направлении заметили танки Leopard

На артемовском направлении были замечены немецкие танки Leopard. Об этом сообщил Ян Гагин, советник врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина, передает РИА Новости.

«Сейчас появились сообщения о наличии Leopard и бронетранспортеров иностранного производства как раз именно на артемовском участке фронта», — утверждает он. Гагин подчеркнул, что российское вооружение достаточно легко поражает западные бронетранспортеры (БТР). По его словам, их бронезащита «оставляет желать лучшего» против средств России соответствующего поражения.

При этом на данный момент массового применения в боевых действиях иностранной техники нет. Гагин уточнил, что Украина пока не успела отправить поставленную Западом технику на линию боевого соприкосновения из-за сложной логистики. Как утверждает советник Пушилина, дороги находятся под контролем российских военных, а переправлять большие колонны достаточно опасно.

Ранее Гагин рассказал, что массового появления техники НАТО, переданной украинской армии, нет на фронте, она скоплена в приграничных с республикой государствах, в том числе в Румынии и Польше. Тем не менее, по его словам, под Артемовском были многократно замечены чешские реактивные системы залпового огня (РСЗО) RM-70 Vampire и бронетранспортеры производства стран альянса.