Во Франции предупредили о «социальном взрыве» из-за пенсионной реформы

Марин Ле Пен предупредила о риске социального взрыва из-за пенсионной реформы во Франции

Лидер фракции правой партии «Национальное объединение» во французском парламенте Марин Ле Пен заявила, что правительство Франции создало условия для «социального взрыва» среди граждан. Своим мнением она поделилась в интервью AFP.

По словам политика, последствия пенсионной реформы можно было предвидеть за несколько месяцев, но во Франции «будто искали этого». «Сознательно правительство создает все условия для социального взрыва», — высказалась Ле Пен.

Она также заявила, что только у главы государства Эмманюэля Макрона были «ключи к политическому кризису, который он создал», но он предпочел «дать пощечину» гражданам Франции.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что для сохранения прежнего уровня жизни и получения пенсий на фоне кризиса французам придется больше работать. Проект пенсионной реформы, которую продвигает Макрон, предполагает постепенное увеличение пенсионного возраста с 62 до 65 лет к 2031 году.