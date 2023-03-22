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07:49, 22 марта 2023Мир

Во Франции предупредили о «социальном взрыве» из-за пенсионной реформы

Марин Ле Пен предупредила о риске социального взрыва из-за пенсионной реформы во Франции

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Лидер фракции правой партии «Национальное объединение» во французском парламенте Марин Ле Пен заявила, что правительство Франции создало условия для «социального взрыва» среди граждан. Своим мнением она поделилась в интервью AFP.

По словам политика, последствия пенсионной реформы можно было предвидеть за несколько месяцев, но во Франции «будто искали этого». «Сознательно правительство создает все условия для социального взрыва», — высказалась Ле Пен.

Она также заявила, что только у главы государства Эмманюэля Макрона были «ключи к политическому кризису, который он создал», но он предпочел «дать пощечину» гражданам Франции.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что для сохранения прежнего уровня жизни и получения пенсий на фоне кризиса французам придется больше работать. Проект пенсионной реформы, которую продвигает Макрон, предполагает постепенное увеличение пенсионного возраста с 62 до 65 лет к 2031 году.

Марина Совина
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