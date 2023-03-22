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05:48, 22 марта 2023Экономика

Региональные власти закупили в три раза больше лифтов

«Ъ»: региональные власти закупили в 3,6 раза больше лифтов, чем в год назад

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

С января по середину марта 2023 года региональные власти в рамках программы капремонта жилых домов приобрели 4,8 тысячи лифтов на общую сумму 17,1 миллиарда рублей, что в 3,6 раза больше, чем в прошлом году. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Отмечается, что замене подлежат лифты, которые прослужили более 25 лет. Однако текущий показатель пока не достиг значений января—марта 2021 года, когда было закуплено 5,5 тысяч лифтов на 13,4 миллиарда рублей.

По информации издания, закупки новых лифтов происходят неравномерно. На долю Нижегородской области пришлась почти половина в общем объеме закупок — 2,3 тысячи лифтов, тогда как год назад власти региона не приобрели ни одного лифта. Доля Татарстана составила 17 процентов — 824 единицы оборудования, что в 3,7 раза больше год к году.

Ранее сообщалось, что российских домах начнут ставить киргизские лифты. Компания из Киргизии «Скай индастриал групп» заключила соглашение на поставку грузовых и пассажирских лифтов с одной из российских компаний на 2022 и 2023 годы.

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Юлия Мискевич
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