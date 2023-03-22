Львица спасла унесенных течением реки детенышей и попала на видео

Львица вытащила из реки унесенных течением детенышей на глазах у туристов

Львица в заповеднике Саби-Санд, ЮАР, спасла двух детенышей, которых унесло течением бурной реки на глазах у туристов. Произошедшее попало на видео, которое опубликовано на портале Latest Sightings.

28-летний гид Каллум Робертсон стал очевидцем спасения и снял его на видео. На записи видно, как один из львят плывет к матери, но в последний момент его уносит мощным течением. Львица бросается за ним. Ей удается догнать львенка, поймать его зубами и вытащить на берег.

Увидев, что львенок спасен, туристы вздохнули с облегчением. Но впереди было спасение еще одного детеныша, которого тоже унесло сильным течением при попытке переплыть реку.

«К счастью, мать-львица показала, чего она стоит. Она бросилась в воду, чтобы спасти второго детеныша. Мы наблюдали, как она плывет к нему и доставляет его в безопасность на берег», — отметил Робертсон.

В конце концов мокрые львята благополучно преодолели разлившуюся реку.

Львицы обладают сильным материнским инстинктом. Они защищают своих детенышей от хищников и учат охотиться, всегда находясь рядом. Они кормят своих малышей и заботятся о них, пока те не достигнут зрелости.

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