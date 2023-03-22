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22:47, 22 марта 2023Мир

Заверения Запада в поддержке Украины назвали ложью и лицемерием

Посол РФ в Сербии Боцан-Харченко назвал заверения Запада в поддержке Украины лицемерием
Александр Боцан-Харченко

Александр Боцан-Харченко. Фото: @ABocanHarcenko

Посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко в Twitter назвал заверения Запада в поддержке Украины ложью и лицемерием.

Таким образом дипломат прокомментировал намерения Великобритании поставить Киеву снаряды с обедненным ураном для танков Challenger II. Он указал, что подобные заявления являются «циничными и бесчеловечными».

«Планы британской стороны в очередной раз подтверждают, что коллективному Западу в реальности нет никакого дела до Украины и украинцев, а все заверения в "поддержке" — не что иное, как ложь и лицемерие», — подчеркнул Боцан-Харченко.

Ранее замглавы Минобороны Британии Аннабель Голди сообщила, что Лондон передаст Украине партию бронебойных снарядов с обедненным ураном в рамках военной помощи.

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Марина Совина
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