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12:15, 22 марта 2023Бывший СССР

Лукашенко сравнил арийские стандарты и либеральные ценности

Президент Белоруссии Лукашенко: Запад заменил арийские стандарты либеральными ценностями

Фото: пресс-служба Президента Республики Беларусь

Запад заменил арийские стандарты либеральными демократическими ценностями и через санкции и цветные революции фильтрует страны на соответствие этому «эталону», заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Его слова передает ТАСС.

«Арийские стандарты они заменили на либеральные демократические ценности. Фильтрация народов на соответствие новому эталону идет давно. Через цветные революции, мятежи, прокси-войны, санкции, шантаж», — сказал Лукашенко.

Об этом президент заявил во время траурной церемонии в мемориальном комплексе «Хатынь». 22 марта в день 80-й годовщины уничтожения деревни нацистскими карателями в рамках проекта «Без срока давности» опубликовали самый первый документ, в котором приводится список уничтоженных жителей Хатыни.

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Алевтина Запольская
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