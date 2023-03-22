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15:15, 22 марта 2023Бывший СССР

Лукашенко захотел избежать украинского сценария на выборах президента

Лукашенко заявил, что не хочет аналога украинских событий после выборов президента

Фото: Iranian Presidency / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не хочет аналога украинских событий в своей стране после выборов главы республики в 2024 году. Его слова передает БЕЛТА.

«Я не хочу, чтобы было так, как сегодня на Украине. У меня дети, у многих из вас дети. Хотелось бы, чтобы дети жили нормально», — сказал президент.

Также Лукашенко заявил, что лица, сбежавшие из страны, «должны показать своим спонсорам» способность начать войну в Белоруссии. «Они пробовали и так, и эдак: мятеж, цветные революции, война в СМИ. Но остался у них один рычаг попробовать — это взять оружие и попробовать воевать», — сказал президент, добавив, что органы власти знают этих людей поименно.

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Он заявил, что власти Белоруссии готовятся обеспечить безопасность людей во время избирательной кампании, и добавил, что итоги выборов будут зависеть от воли белорусов. «Как всегда, решать будет народ. Если вы решите, что нужна вам другая жизнь — Господь с вами, попробуйте», — заключил Лукашенко.

Ранее Лукашенко заявил, что Россия и Белоруссия не должны забывать о контроле за внутриполитической ситуацией. По словам президента, западные страны воспользуются возможностью, если ситуация «пошатнется в какую-то сторону».

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Алевтина Запольская
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