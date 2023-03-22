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13:34, 22 марта 2023Бывший СССР

Лукашенко призвал Белоруссию и Россию не расслабляться

Президент Лукашенко: Белоруссии и России нужно контролировать внутриполитическую ситуацию

Фото: Пресс-служба Президента Республики Беларусь

И Белоруссия, и Россия не должны расслабляться в области контроля за внутриполитической ситуацией, заявил белорусский президент Александр Лукашенко, его слова передает РИА Новости.

По его словам, Минску удалось усмирить протесты в Белоруссии в 2020 году, однако это не означает, что Запад не попытается воспользоваться подобными методами в будущем.

«Повторилось в России, но они наш опыт уже изучили и пресекли это в зародыше. Но ни в коем случае ни нам, ни россиянам нельзя расслабляться. Не дай бог, ситуация пошатнется в какую-то сторону — западники это используют мгновенно», — сказал Лукашенко.

Ранее он заявил, что Запад заменил арийские стандарты либеральными демократическими ценностями и через санкции и цветные революции фильтрует страны на соответствие этому «эталону».

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