Бывший сотрудник МВД получил условный срок за нападение на покупателя

В Мурманске экс-сотрудник МВД получил условный срок за беспричинное избиение покупателя

В Мурманске 37-летний экс-сотрудник МВД получил два с половиной года условно за превышение полномочий, также ему в течение двух лет запретили работать в силовых структурах. Об этом «Ленте.ру» сообщил официальный представитель управления Следственного комитета России (СКР) по Мурманской области Евгений Ребров.

По данным следствия, 21 мая 2020 года полицейский пришел в магазин на улице Хлобыстова. Заподозрив одного из покупателей в преступлении, он повалил его на пол и стал беспричинно наносить ему удары по голове и телу.

Вскоре после нападения на мужчину правоохранителя задержали сотрудники СКР и ФСБ.

Ранее сообщалось, что житель Петербурга заперся в квартире вместе с дочерью и открыл стрельбу по полицейскому.