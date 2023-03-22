Развеян популярный миф о пробе Манту

Фтизиатр Богородская сообщила, что пробу Манту можно мочить, но нельзя тереть и чесать

Утверждение, что пробу Манту нельзя мочить в течение нескольких дней, — не более чем популярный миф. Об этом сообщила главный внештатный специалист-фтизиатр департамента здравоохранения Москвы Елена Богородская в беседе с РИА Новости.

Богородская предупредила, что пробу Манту нельзя тереть и чесать, чтобы не было повреждений кожи. Мочить же ее можно. Ничего страшного не произойдет, даже если с ней ходить в бассейн, плавать в реке или море, так как вода не является катализатором иммунологических реакций, подчеркнула специалистка.

По словам Богородской, фтизиатры не рекомендуют мочить Манту лишь для того, чтобы к ней лишний раз не прикасались и не терли ее. При этом специалист отметила, что это исследование абсолютно безопасно, его цель — проверить наличие туберкулезной инфекции в организме человека.

Готовиться не нужно совершенно. Это абсолютно безопасное исследование. На пробу Манту побочных реакций не бывает никаких и никогда. (…) Но прежде чем провести пробу, пациента осматривает либо врач-терапевт или педиатр в поликлинике, либо врач-фтизиатр в противотуберкулезном диспансере Елена Богородская главный внештатный специалист-фтизиатр департамента здравоохранения Москвы

Ранее специалист-фтизиатр Елена Богородская назвала основное условие заражения туберкулезом. По ее словам, люди без иммунодефицита при единичном контакте с больным туберкулезом не заболевают. Кроме того, помогает избежать заражения окружающих маска, надетая на больного.