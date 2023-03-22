Россиянам назвали условие заражения туберкулезом

Врач Богородская: люди без иммунодефицита не заразятся туберкулезом при контакте с больным

Главный внештатный специалист фтизиатр департамента здравоохранения Москвы Елена Богородская назвала условие заражения туберкулезом. Его слова приводит РИА Новости.

Специалист подчеркнула, что люди без иммунодефицита при единичном контакте с больным туберкулезом не заболевают. Кроме того, она добавила, что маска, надетая на больного, помогает избежать заражения окружающих.

По его словам, для людей с достаточно серьезным иммунодефицитом, может хватить одной встречи с больным туберкулезом и малой дозы инфекционного агента. «Также если этот контакт продолжался длительное время и на пациенте не было никаких средств индивидуальной защиты, то, конечно, может заболеть и человек без иммунодефицита», — отметила врач.

Богородская также сообщила, что инкубационный период туберкулезной инфекции длится от двух месяцев до 60 лет и более.

Ранее врач-иммунолог Владимир Болибок сообщил, что у переболевшего гриппом человека могут обостриться уже имеющиеся хронические заболевания. Так называемая иммунодепрессия, по его словам, может продолжаться после гриппа несколько месяцев. Перенесенный грипп, подчеркнул иммунолог, сильно влияет на органы дыхания и обостряет хронические заболевания горла.