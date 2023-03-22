Россиянам назвали условие заражения туберкулезом
Главный внештатный специалист фтизиатр департамента здравоохранения Москвы Елена Богородская назвала условие заражения туберкулезом. Его слова приводит РИА Новости.
Специалист подчеркнула, что люди без иммунодефицита при единичном контакте с больным туберкулезом не заболевают. Кроме того, она добавила, что маска, надетая на больного, помогает избежать заражения окружающих.
По его словам, для людей с достаточно серьезным иммунодефицитом, может хватить одной встречи с больным туберкулезом и малой дозы инфекционного агента. «Также если этот контакт продолжался длительное время и на пациенте не было никаких средств индивидуальной защиты, то, конечно, может заболеть и человек без иммунодефицита», — отметила врач.
Богородская также сообщила, что инкубационный период туберкулезной инфекции длится от двух месяцев до 60 лет и более.
Ранее врач-иммунолог Владимир Болибок сообщил, что у переболевшего гриппом человека могут обостриться уже имеющиеся хронические заболевания. Так называемая иммунодепрессия, по его словам, может продолжаться после гриппа несколько месяцев. Перенесенный грипп, подчеркнул иммунолог, сильно влияет на органы дыхания и обостряет хронические заболевания горла.