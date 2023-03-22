Россияне массово заинтересовались жильем в Дубае

Elite & Luxury Real Estate: российский спрос на жилье в Дубае вырос в два раза

В феврале 2023 года российский спрос на недвижимость в Дубае вырос за год в два раза. О том, что россияне массово заинтересовались жильем в эмирате, «Ленте.ру» сообщили эксперты компании Elite & Luxury Real Estate.

По данным аналитиков, относительно января спрос во втором месяце текущего года снизился на 23,25 процента. Динамика стала рекордной с июня 2022 года, когда число заявок упало на 30,59 процента. При этом относительно февраля 2021 года спрос оказался в шесть раз выше.

Что касается спроса в период с января по февраль 2023 года, то он оказался на 127,6 процента выше, чем в аналогичный период 2022 года. Относительно 2021 года значение выросло на 548,8 процента.

Ранее эксперты компании выяснили, что за 2022 год спрос на приобретение недвижимости в Объединенных Арабских Эмиратах со стороны россиян взлетел на 288,87 процента относительно 2021 года. Специалисты отметили, что почти все клиенты (96,25 процента) интересовались покупкой недвижимости в Дубае.