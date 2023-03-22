В Москве значительно выросло предложение арендных квартир у метро

Предложение арендного жилья у метро за год выросло в Москве на 52,01 процента

За период с марта 2022 года по март 2023-го объем предложения съемных квартир в Москве, расположенных в шаговой доступности от метро, увеличился на 52,01 процента. Об этом «Ленте.ру» сообщили эксперты «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы».

По данным специалистов, за год объем предложения съемных квартир у метро пополнился 6,1 тысячи новых лотов. В результате их число возросло до 18 тысяч. Эксперты отметили, что наибольшая положительная динамика наблюдалась в сегменте двухкомнатных квартир в десяти минутах ходьбы от метро — плюс 2,5 тысячи за год, до 6,4 тысячи вариантов. Кроме того, серьезно вырос объем предложения съемных «трешек» — на 1,5 тысячи, до 4,3 тысячи лотов. Что касается арендной ставки за квартиру в Москве, то за год средний ее размер уменьшился на 19,43 процента, до 69,6 тысячи рублей в месяц.

«За последний год рынок аренды существенно изменился. Во-первых, на рынок вышло много квартир, которые раньше не сдавались. Во-вторых, арендодатели сегментированы на опытных собственников, которые точно знали, кого они хотят видеть у себя в квартире в качестве арендаторов, и на тех, кто хотел сдать квартиру хоть кому-нибудь с целью закрыть хотя бы коммуналку, но с очень строгими условиями по арендаторам. В-третьих, почти не было тех, кто покупал квартиры в ипотеку для сдачи в аренду с расчетом закрывать кредит за счет арендного дохода», — пояснил генеральный директор «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы» Валерий Летенков.

В марте эксперты сервиса «Суточно.ру» пришли к выводу, что дешевле всего арендовать жилье посуточно можно в Челябинске. По их данным, средняя арендная ставка в этом городе составляет 2040 рублей в сутки.