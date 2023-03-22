В Армении сообщили о гибели военного на границе с Азербайджаном

Минобороны Армении сообщило о гибели военнослужащего на границе с Азербайджаном

На границе Армении и Азербайджана от огнестрельного выстрела погиб военнослужащий. Об этом в Telegram сообщило Министерство обороны Армении.

«22 марта, в районе 16:20, на боевой позиции в направлении Ерасха со стороны противника получил смертельное огнестрельное ранение военнослужащий воинской части N МО Аршак Сережевич Саргсян», — говорится в сообщении.

В Минобороны выразили соболезнования родственникам и сослуживцам погибшего.

Ранее военнослужащий Вооруженных сил Армении заблудился при подвозе продовольствия на автомобиле на боевую позицию. Его нашли спустя сутки, в настоящий момент жизни мужчины ничего не угрожает.