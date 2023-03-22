В Минобороны Армении нашли заблудившегося в Азербайджане военного

В Минобороны Армении заявили, что нашли заблудившегося в Азербайджане военного

Военнослужащий Вооруженных сил Армении, который ранее заблудился на подконтрольной Азербайджану территории, нашелся и вернулся домой. Об этом сообщили в пресс-службе армянского Минобороны.

Отмечается, что военный заблудился 21 марта при подвозе продовольствия на автомобиле на боевую позицию, а 22 марта был обнаружен при проведении поисково-спасательных работ. Как уточнили в Минобороны Армении, в настоящий момент его жизни ничего не угрожает.

В мае 2022 года премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщал, что в плену у азербайджанских военных находится мирный житель республики, который заблудился и был обнаружен солдатами соседнего государства. До этого при аналогичных обстоятельствах был задержан еще один гражданин Армении, переданный властям страны в декабре 2021 года.