ЦБ оценил рост ипотеки в России

В ЦБ заявили, что темпы роста ипотеки в России достигли 1,5 процента

В феврале 2023 года в России ускорились темпы роста ипотечного кредитования и достигли 1,5 процента. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на данные Центробанка (ЦБ).

В ЦБ оценили рост ипотеки, отметив, что в январе темпы достигли 0,6 процента. «Ипотека ускорилась после замедления в январе. По предварительным данным, ипотека в феврале выросла на 1,5 процента после традиционного для начала года замедления, но темпы при этом все равно ниже среднемесячных за 2021 год», — отметили в регуляторе.

Специалисты зафиксировали, что выдачи ипотеки с господдержкой с января выросли на 74 процента, до 209 миллиардов. Наибольшей популярностью пользовалась семейная ипотека, выдача которой увеличилась в 1,8 раза. «Выдачи рыночной ипотеки также выросли. Предварительно примерно на 40 процентов до 210 миллиардов рублей в феврале с 152 миллиардов рублей в январе», — заявили в ЦБ.

Ранее в БКИ «Скоринг бюро» пришли к выводу, что в феврале 2023 года в России стали выдавать больше ипотечных кредитов — относительно января динамика достигла 47 процентов.