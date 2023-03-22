Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:54, 22 марта 2023Мир

Влияние «ареста» Путина МУС на визит Си Цзиньпина в Россию оценили

Китаист Ломанов: выдача МУС ордера на «арест» Путина не произвела впечатления на Китай

Фото: Xie Huanchi / Globallookpress.com

Выдача Международным уголовным судом (МУС) ордера на «арест» президента России Владимира Путина не произвела серьезного впечатления на Китай. Так влияние решения МУС на визит китайского лидера Си Цзиньпина в Москву оценил профессор РАН и руководитель Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО имени Е.М. Примакова РАН Александр Ломанов в интервью «Ленте.ру».

По его словам, сам Китай давно сталкивается с западным давлением и шантажом. В частности, против многих китайских чиновников, в том числе руководителей окраинных этнических регионов вроде Синьцзяна и Тибета, также были введены санкции. «Поэтому какое-то сверхъестественное впечатление на Китай эта история с ордером на арест не произвела», — отметил Ломанов.

Китаист предположил, что на Западе заранее понимали, что выдача ордера никак не повлияет на планы Си посетить Россию и встретиться с Владимиром Путиным. «Но допускаю, что кто-то мог немного поторопиться с этим решением, чтобы затем использовать его для кампании по демонизации и очернению Китая», — отметил он. По словам специалиста, на Западе уже обвинили китайского лидера в том, что он посетил «не ту страну» и встретился с политиком, на которого выдан международный ордер на арест.

Материалы по теме:
Путь Си. Китай озвучил план развития на ближайшие годы. К чему стоит готовиться России и США?
Путь Си.Китай озвучил план развития на ближайшие годы. К чему стоит готовиться России и США?
21 октября 2022
«Китай ни с кем не создает союзы» Зачем Си Цзиньпин приезжал в Москву и как Китай поможет в решении кризиса на Украине?
«Китай ни с кем не создает союзы»Зачем Си Цзиньпин приезжал в Москву и как Китай поможет в решении кризиса на Украине?
Сегодня

20 марта Си Цзиньпин прибыл в Россию с трехдневным визитом. По итогам переговоров лидеры стран подписали два совместных документа: заявление о планах экономического сотрудничества и заявление о планах углубления партнерства. По словам Путина, в подписанных Россией и Китаем документах поставлена задача кратно нарастить объемы торговли между двумя государствами.

17 марта МУС выдал ордеры на «арест» Владимира Путина и уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Уточнялось, что такое решение было принято на фоне ситуации на Украине. Россия не признает юрисдикцию Международного уголовного суда в Гааге.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Валентина Шварцман
Обсудить
Последние новости
Лавров предрек эскалацию конфликта на Украине из-за снарядов с обедненным ураном
В грузинском парламенте подрались депутаты
Названы простые правила для предотвращения деменции
На российском заводе начали собирать китайские грузовики
Шойгу рассказал об усилении войск истребителями Су-57
Эд Ширан рассказал о намерении выпустить посмертный альбом
Заключенные расковыряли стену камеры зубной щеткой и сбежали в блинную
Российская армия поразила ангары с вооружением ВСУ на аэродроме Школьный
ВСУ обстреляли приграничное российское село
Названы города России с наибольшим ростом цен на «вторичку»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.