Влияние «ареста» Путина МУС на визит Си Цзиньпина в Россию оценили

Китаист Ломанов: выдача МУС ордера на «арест» Путина не произвела впечатления на Китай

Выдача Международным уголовным судом (МУС) ордера на «арест» президента России Владимира Путина не произвела серьезного впечатления на Китай. Так влияние решения МУС на визит китайского лидера Си Цзиньпина в Москву оценил профессор РАН и руководитель Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО имени Е.М. Примакова РАН Александр Ломанов в интервью «Ленте.ру».

По его словам, сам Китай давно сталкивается с западным давлением и шантажом. В частности, против многих китайских чиновников, в том числе руководителей окраинных этнических регионов вроде Синьцзяна и Тибета, также были введены санкции. «Поэтому какое-то сверхъестественное впечатление на Китай эта история с ордером на арест не произвела», — отметил Ломанов.

Китаист предположил, что на Западе заранее понимали, что выдача ордера никак не повлияет на планы Си посетить Россию и встретиться с Владимиром Путиным. «Но допускаю, что кто-то мог немного поторопиться с этим решением, чтобы затем использовать его для кампании по демонизации и очернению Китая», — отметил он. По словам специалиста, на Западе уже обвинили китайского лидера в том, что он посетил «не ту страну» и встретился с политиком, на которого выдан международный ордер на арест.

20 марта Си Цзиньпин прибыл в Россию с трехдневным визитом. По итогам переговоров лидеры стран подписали два совместных документа: заявление о планах экономического сотрудничества и заявление о планах углубления партнерства. По словам Путина, в подписанных Россией и Китаем документах поставлена задача кратно нарастить объемы торговли между двумя государствами.

17 марта МУС выдал ордеры на «арест» Владимира Путина и уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Уточнялось, что такое решение было принято на фоне ситуации на Украине. Россия не признает юрисдикцию Международного уголовного суда в Гааге.

