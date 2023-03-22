Влияние «ареста» Путина МУС на визит Си Цзиньпина в Россию оценили
Выдача Международным уголовным судом (МУС) ордера на «арест» президента России Владимира Путина не произвела серьезного впечатления на Китай. Так влияние решения МУС на визит китайского лидера Си Цзиньпина в Москву оценил профессор РАН и руководитель Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО имени Е.М. Примакова РАН Александр Ломанов в интервью «Ленте.ру».
По его словам, сам Китай давно сталкивается с западным давлением и шантажом. В частности, против многих китайских чиновников, в том числе руководителей окраинных этнических регионов вроде Синьцзяна и Тибета, также были введены санкции. «Поэтому какое-то сверхъестественное впечатление на Китай эта история с ордером на арест не произвела», — отметил Ломанов.
Китаист предположил, что на Западе заранее понимали, что выдача ордера никак не повлияет на планы Си посетить Россию и встретиться с Владимиром Путиным. «Но допускаю, что кто-то мог немного поторопиться с этим решением, чтобы затем использовать его для кампании по демонизации и очернению Китая», — отметил он. По словам специалиста, на Западе уже обвинили китайского лидера в том, что он посетил «не ту страну» и встретился с политиком, на которого выдан международный ордер на арест.
20 марта Си Цзиньпин прибыл в Россию с трехдневным визитом. По итогам переговоров лидеры стран подписали два совместных документа: заявление о планах экономического сотрудничества и заявление о планах углубления партнерства. По словам Путина, в подписанных Россией и Китаем документах поставлена задача кратно нарастить объемы торговли между двумя государствами.
17 марта МУС выдал ордеры на «арест» Владимира Путина и уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Уточнялось, что такое решение было принято на фоне ситуации на Украине. Россия не признает юрисдикцию Международного уголовного суда в Гааге.