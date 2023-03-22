В Ялте появится новый музыкальный туристический маршрут

Дом-музей Чехова в Ялте запустил туристический маршрут с музыкальным концертом

В Ялте дом-музей А.П. Чехова запускает новый туристический маршрут с музыкальным концертом. Об этом сообщила директор Крымского литературно-худжественного мемориального музея-заповедника Лариса Ковальчук, передает издание «Ялта 24».

«Нестандартная экскурсионная программа будет рассказывать гостям не только о жизни и творчестве великого классика литературы, но и о двух гениях музыки — Рахманинове и Шаляпине, чьи имена навсегда связаны с историей нашего музея», — сказала Ковальчук.

По ее словам, новые экскурсии будут проводиться два раза в неделю, начиная с марта. Сразу после экскурсий посетителей ждет концерт из произведений Рахманинова, Шаляпина и других известных композиторов.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае для туристов запустят новые железнодорожные маршруты на пригородных поездах. Заработают пять новых маршрутов: «Легенды Алтая», «Алтай железнодорожный», «Выходной на Яровом», «История родного края» и «Лесной спорт». В программу будут включены экскурсии по местным городам, посещение природных достопримечательностей, музеев и спортивных объектов.